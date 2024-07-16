Стартовал фестиваль файтингов в Steam: огромные скидки и бесплатная игра

В Steam начался фестиваль файтингов со скидками

1:31 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В цифровом магазине Steam стартовал фестиваль файтингов, который продлится до 22 июля 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Web Design Hot, CC BY-SA 3.0

В этот период геймеры могут приобрести множество игр и тематических предметов для профиля со значительными скидками. В российском регионе пользователи могут воспользоваться следующими выгодными предложениями:

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R за 899 рублей вместо 2999 рублей.

The King of Fighters 15 за 638 рублей вместо 2129 рублей.

Granblue Fantasy Versus: Rising за 1500 рублей вместо 2500 рублей.

Tekken 8 за 2393 рубля вместо 4199 рублей.

Guilty Gear Strive за 1661 рубль вместо 3322 рублей.

Streets of Rage 4 за 352 рубля вместо 880 рублей.

SoulCalibur 6 за 199 рублей вместо 1999 рублей.

Кроме того, в рамках фестиваля в Steam бесплатно раздают игру Intravenous, сообщает VK Play. Это предложение действительно до 16 июля 20:00 по московскому времени.