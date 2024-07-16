Создатели Cyberpunk 2077 нанимают бывших моддеров для сиквела

Половина команды Cyberpunk 2 состоит из бывших моддеров

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Дизайнер заданий Cyberpunk 2077 Павел Саско сообщил, что команда сиквела наполовину состоит из бывших моддеров.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Некоторые из этих сотрудников начинали с создания модификаций для таких игр, как "Ведьмак", первая часть Cyberpunk и StarCraft. В настоящее время над Project Orion (Cyberpunk 2) работают всего 24 человека, и проект находится на ранней стадии разработки. Бывшие моддеры занимаются созданием миссий, а команда Jigsoft, полностью состоящая из авторов модификаций, разработала инструменты для моддинга в "Ведьмак 3: Дикая охота", сообщает Games Radar.

Павел Саско призывает начинающих разработчиков обратить внимание на создание модов, считая это отличным стартом в игровой индустрии. Он привел в пример эстонского фермера, который в свободное время создавал моды, а теперь работает над новой частью "Ведьмака" под кодовым названием Polaris.

Саско подчеркивает, что многие из лучших сотрудников компании начинали именно с моддинга, и существуют множество инструментов и способов для этого.