Создатели Cyberpunk 2077 нанимают бывших моддеров для сиквела

Дизайнер заданий Cyberpunk 2077 Павел Саско сообщил, что команда сиквела наполовину состоит из бывших моддеров.
Некоторые из этих сотрудников начинали с создания модификаций для таких игр, как "Ведьмак", первая часть Cyberpunk и StarCraft. В настоящее время над Project Orion (Cyberpunk 2) работают всего 24 человека, и проект находится на ранней стадии разработки. Бывшие моддеры занимаются созданием миссий, а команда Jigsoft, полностью состоящая из авторов модификаций, разработала инструменты для моддинга в "Ведьмак 3: Дикая охота", сообщает Games Radar.
Павел Саско призывает начинающих разработчиков обратить внимание на создание модов, считая это отличным стартом в игровой индустрии. Он привел в пример эстонского фермера, который в свободное время создавал моды, а теперь работает над новой частью "Ведьмака" под кодовым названием Polaris.
Саско подчеркивает, что многие из лучших сотрудников компании начинали именно с моддинга, и существуют множество инструментов и способов для этого.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.