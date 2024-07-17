Новый Astro Bot от Team Asobi: инновации, геймплей и визуальный шик для PlayStation 5

Astro Bot: новый уровень игровых технологий на PlayStation 5

1:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Новый Astro Bot от Team Asobi для PlayStation 5 готовится к выходу и обещает стать значительным шагом в развитии игр для консоли нового поколения. В интервью с французским журналистом, креативный директор студии Никола Дусе раскрыл многочисленные детали о предстоящем проекте.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что команда студии стремилась к созданию игры с динамичным темпом и разнообразным геймплеем, предпочтя сократить продолжительность до 12-15 часов, чтобы избежать монотонности и утомления у пользователей. Этот подход был основан на желании предложить оптимальное время для погружения в игровой мир, сохраняя интерес и интригу на протяжении всего прохождения.

В отличие от оригинальной игры для PlayStation 5, новый Astro Bot получит значительные улучшения визуальных эффектов и физики благодаря обновленному движку. Команда Asobi также сформировала специальную группу "DualSense 2.0", которая работает над инновационными способами использования контроллера DualSense для улучшения взаимодействия геймера с игрой.

По словам Дусе, выбор сосредоточиться на уровнях вместо открытого мира был обусловлен желанием обеспечить максимальное разнообразие пользователям. Это позволит игрокам полностью погрузиться в уникальную атмосферу Astro Boy и наслаждаться каждым уровнем, испытывая новые эмоции и открывая новые возможности..

P5 Astro Boy обещает стать одним из самых впечатляющих проектов для PlayStation 5 этого года, объединяя в себе инновационные технологии, глубокий геймплей и уникальный визуальный стиль, который покорит сердца многих геймеров по всему миру.