Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роман Курцын заявил, что подкаблучником быть неплохо
Начальник полиции порта Махачкалы схвачен за взятку
Мошенники начали использовать игру для кражи аккаунтов Telegram
Террорист из "Крокуса" подрался с сотрудником СИЗО
Здоровая кожа и волосы: как белок может спасти ваш внешний вид
Невозможно устоять: самый быстрый рецепт шоколадных оладий за 5 минут
Елена Ваенга рассказала, как за минуту написала свой хит "Курю"
Актёры "Джентльменов удачи" плавали в цистерне с закваской и луком на съёмках фильма
5 главных причин, по которым Индия манит к себе туристов
Новый Astro Bot от Team Asobi: инновации, геймплей и визуальный шик для PlayStation 5

Astro Bot: новый уровень игровых технологий на PlayStation 5

1:49
Видеоигры

Новый Astro Bot от Team Asobi для PlayStation 5 готовится к выходу и обещает стать значительным шагом в развитии игр для консоли нового поколения. В интервью с французским журналистом, креативный директор студии Никола Дусе раскрыл многочисленные детали о предстоящем проекте.

Astro Bot: новый уровень игровых технологий на PlayStation 5
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что команда студии стремилась к созданию игры с динамичным темпом и разнообразным геймплеем, предпочтя сократить продолжительность до 12-15 часов, чтобы избежать монотонности и утомления у пользователей. Этот подход был основан на желании предложить оптимальное время для погружения в игровой мир, сохраняя интерес и интригу на протяжении всего прохождения.

В отличие от оригинальной игры для PlayStation 5, новый Astro Bot получит значительные улучшения визуальных эффектов и физики благодаря обновленному движку. Команда Asobi также сформировала специальную группу "DualSense 2.0", которая работает над инновационными способами использования контроллера DualSense для улучшения взаимодействия геймера с игрой.

По словам Дусе, выбор сосредоточиться на уровнях вместо открытого мира был обусловлен желанием обеспечить максимальное разнообразие пользователям. Это позволит игрокам полностью погрузиться в уникальную атмосферу Astro Boy и наслаждаться каждым уровнем, испытывая новые эмоции и открывая новые возможности..

P5 Astro Boy обещает стать одним из самых впечатляющих проектов для PlayStation 5 этого года, объединяя в себе инновационные технологии, глубокий геймплей и уникальный визуальный стиль, который покорит сердца многих геймеров по всему миру.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень

Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.

Секреты июльского посева укроп
Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Под Харьковом начали сдаваться в плен бывшие заключённые украинцы Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Садальский оценил троллинг дочери Киркорова в адрес звёздного отца: "Есть вопросики"
Садальский оценил троллинг дочери Киркорова в адрес звёздного отца: "Есть вопросики"
Последние материалы
Советы от профессионала Куликовой: как правильно выщипывать брови
Новые романтические возможности в игре The Sims 4 с набором "Стрелы Купидона"
Страховая компания выплатила 191 млн рублей владельцу пострадавшего судна
След от самолёта состоит из дыма от сгоревшего керосина, объяснил пилот Смирнов
Рианна помогла Натали Портман оправиться после развода с неверным мужем
Как избавиться от блошки
Под Харьковом начали сдаваться в плен бывшие заключённые украинцы
Исследование: комедию "Не одна дома" смотрят девушки от 12 до 17 лет
Этот простой метод очистки яиц спасёт ваши нервы и время на кухне
Экономика Германии теряет доверие инвесторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников