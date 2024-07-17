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Некоторые пользователи могут остаться без нового мода Fallout: London из-за проблем совместимости

Fallout: London может быть недоступен для пользователей Epic Games Store

2:01
Видеоигры

На горизонте уже маячит один из самых амбициозных модов Fallout: London, который скоро станет доступен на платформе GOG.com. Однако для пользователей, приобретших игру через Epic Games Store, появилась неприятная новость. Они могут быть лишены возможности погрузиться в атмосферу лондонского постапокалипсиса.

Fallout: London может быть недоступен для пользователей Epic Games Store
Фото: youtube.com by Prime Video, PDM

Fallout: London представляет собой обширный конверсионный мод, переносящий игроков из знакомого мира Fallout 4 в абсолютно новое окружение с новыми заданиями, персонажами и увлекательными приключениями. Однако из-за последнего обновления следующего поколения от Bethesda, запланированная ранее дата релиза мода 23 апреля была отменена, что создало неопределенность вокруг его совместимости.

Теперь разработчики работают в напряженном режиме, чтобы убедиться, что мод будет полностью функционален и совместим с игрой. Геймерам, желающим присоединиться к приключению в Fallout: London, необходимо будет откатить свою версию Fallout 4 и исключить обновление следующего поколения из списка установленных. GOG.com обеспечил доступ к такой "пониженной" версии игры на своей платформе, для тех, кто ждёт возможности запустить мод без проблем.

Для обладателей версии игры на Steam работа над совместимой версией продолжается, чтобы они могли наслаждаться Fallout: London как можно скорее после устранения проблем с обновлением.

Однако на данный момент разработчики не уверены, когда мод будет совместим с версией игры для Epic Games Store. Это означает, что пользователи, выбравшие эту платформу, могут быть лишены возможности играть в Fallout: London до тех пор, пока не найдется решение.

Разработчики мода работают над решением этих технических сложностей, чтобы предоставить всем желающим возможность погрузиться в новые приключения в Лондоне после апокалипсиса.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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