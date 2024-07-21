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Секретные данные российских танков T-90M и T-80ББМ попали в сеть через War Thunder

Разработчики War Thunder борются с утечками секретных документов

1:12
Видеоигры

Члены сообщества игры War Thunder продолжают публиковать секретные документы, несмотря на усилия разработчиков. На этот раз в сеть попали руководства по эксплуатации российских танков T-90M, T-80ББМ и T-90C, которые состоят на вооружении армии РФ и имеют цифровые копии в игре.

Разработчики War Thunder борются с утечками секретных документов
Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

В начале этой недели на форуме War Thunder были опубликованы секретные документы, содержащие поверхностную информацию о боевых машинах. Комьюнити-менеджеры оперативно удалили эти сообщения, однако файлы продолжают распространяться в интернете, как сообщают СМИ.

Ранее на форуме игры появились данные о британских танках Challenger, которые оказались в открытом доступе в Национальном архиве Великобритании. Также пользователи из Китая опубликовали секретные документы о истребителях F-15 и F-35, часть которых попала на официальные форумы War Thunder.

Разработчики War Thunder усиленно модерируют контент на форумах, чтобы предотвратить подобные инциденты, но полностью решить проблему пока не удалось.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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