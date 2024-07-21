Секретные данные российских танков T-90M и T-80ББМ попали в сеть через War Thunder

Члены сообщества игры War Thunder продолжают публиковать секретные документы, несмотря на усилия разработчиков. На этот раз в сеть попали руководства по эксплуатации российских танков T-90M, T-80ББМ и T-90C, которые состоят на вооружении армии РФ и имеют цифровые копии в игре.
В начале этой недели на форуме War Thunder были опубликованы секретные документы, содержащие поверхностную информацию о боевых машинах. Комьюнити-менеджеры оперативно удалили эти сообщения, однако файлы продолжают распространяться в интернете, как сообщают СМИ.
Ранее на форуме игры появились данные о британских танках Challenger, которые оказались в открытом доступе в Национальном архиве Великобритании. Также пользователи из Китая опубликовали секретные документы о истребителях F-15 и F-35, часть которых попала на официальные форумы War Thunder.
Разработчики War Thunder усиленно модерируют контент на форумах, чтобы предотвратить подобные инциденты, но полностью решить проблему пока не удалось.
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