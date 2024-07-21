Секреты безопасности: как не стать жертвой интернет-мошенников

Как защитить себя от мошенничества при онлайн-покупках: советы экспертов

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Эксперты F. A. C.С.T. проанализировали источники угроз информационной безопасности и выявили основные источники опасности.

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За первое полугодие 2024 года в России было заблокировано 9341 скам-ресурс и 3621 фишинговый сайт, нацеленные на пользователей популярного российского маркетплейса. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного компанией F. A. C.С.T. совместно с одной из e-commerce платформ.

Среди основных видов мошенничества выделяются скам-ресурсы, предлагающие фейковые розыгрыши, и фишинговые страницы, имитирующие процессы авторизации, покупки или возврата товаров. Мошенники активно используют рекламу в мессенджерах и социальных сетях для привлечения потенциальных жертв.

Аналитики F. A. C.С.T. отмечают, что группы и аккаунты в мессенджерах и социальных сетях стали основными каналами привлечения пользователей на мошеннические ресурсы. За первое полугодие 2024 года было заблокировано 1632 поста и группы, что значительно превышает аналогичные показатели за весь 2023 год.

Эксперты рекомендуют пользователям соблюдать основные правила безопасности в интернете для защиты от мошенничества при онлайн-покупках. Они советуют избегать переходов по ссылкам от незнакомых отправителей в мессенджерах и электронной почте, тщательно проверять адреса отправителей, быть осторожными с предложениями о высокооплачиваемой работе и не передавать личные данные незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками службы поддержки или продавцами маркетплейса.