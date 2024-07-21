Революция в электронике: российские физики создали уникальные плёнки для микропроцессоров будущего

Физики из Саратовского национального исследовательского университета создали тонкие многослойные пленки, которые могут кардинально изменить электронику. Эти пленки используют магнитные состояния для хранения информации, что способствует повышению скорости микропроцессоров и увеличению объема памяти жестких дисков. Пленки состоят из сплава кобальта и палладия, где формируются микромагнитные вихри, называемые скирмионами.
Скирмионы представляют собой специфические вихри спинов электронов на поверхности магнитного материала. Они стабильны при комнатной температуре и устойчивы к внешним воздействиям, что делает их надежными для использования в электронных устройствах. Управляя движением скирмионов с помощью магнитного поля, можно создавать устройства с высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом и низким энергопотреблением.
В сравнении с традиционными методами хранения данных, устройства на основе скирмионов обеспечивают значительно более высокую скорость передачи информации — сотни гигагерц против нескольких гигагерц. Кроме того, такие устройства используют квантовые явления для записи и обработки данных, что позволяет существенно увеличить плотность записи информации и обеспечить более эффективное использование физического пространства носителя.
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