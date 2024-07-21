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Революция в электронике: российские физики создали уникальные плёнки для микропроцессоров будущего

Новые плёнки из России: повышение производительности и памяти микропроцессоров

1:24
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Физики из Саратовского национального исследовательского университета создали тонкие многослойные пленки, которые могут кардинально изменить электронику. Эти пленки используют магнитные состояния для хранения информации, что способствует повышению скорости микропроцессоров и увеличению объема памяти жестких дисков. Пленки состоят из сплава кобальта и палладия, где формируются микромагнитные вихри, называемые скирмионами.

Новые плёнки из России: повышение производительности и памяти микропроцессоров
Фото: commons.wikimedia.org by Генри Мюльпфордт, CC BY-SA 3.0

Скирмионы представляют собой специфические вихри спинов электронов на поверхности магнитного материала. Они стабильны при комнатной температуре и устойчивы к внешним воздействиям, что делает их надежными для использования в электронных устройствах. Управляя движением скирмионов с помощью магнитного поля, можно создавать устройства с высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом и низким энергопотреблением.

В сравнении с традиционными методами хранения данных, устройства на основе скирмионов обеспечивают значительно более высокую скорость передачи информации — сотни гигагерц против нескольких гигагерц. Кроме того, такие устройства используют квантовые явления для записи и обработки данных, что позволяет существенно увеличить плотность записи информации и обеспечить более эффективное использование физического пространства носителя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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