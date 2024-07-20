Сделано в России: новые Wi-Fi роутеры покоряют рынок

Запуск производства Wi-Fi роутеров в Екатеринбурге

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Компания "Искра Технологии" начала производство Wi-Fi роутеров в Екатеринбурге. В июне "Искра Технологии" запустила производство домашних абонентских шлюзов технологии GPON на своем заводе в Екатеринбурге. Этот проект стал первым массовым выпуском оборудования для ПАО "Ростелеком". Завод способен производить несколько сотен тысяч устройств ежегодно.

Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, CC BY-SA 4.0

Запуск производства роутеров в России позволяет компании решать стратегические задачи по импортозамещению и увеличению использования отечественных компонентов. Представители компании отмечают, что этот шаг удовлетворит растущий спрос на высокотехнологичное оборудование, создаст новые рабочие места и укрепит технологический суверенитет страны.

Директор департамента технологий доступа АО "Искра Технологии", Константин Дзахоев, подчеркнул, что создание собственного производства роутеров в России будет способствовать развитию национальной индустрии и технологий, что важно для страны.