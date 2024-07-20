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Революция на рынке: российские ноутбуки ICL Techno на базе Intel N100 уже в продаже

Российские ноутбуки ICL Techno: мощность Intel N100 и доступность

2:00
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Российская компания ICL Techno начала продажи ноутбуков на базе процессора Intel N100. В июне 2023 года ICL Techno представила серию ноутбуков BaseLine под брендом OSiO, ставших первыми массовыми продуктами для ПАО "Ростелеком". Завод в Екатеринбурге имеет производственную мощность, позволяющую выпускать несколько сотен тысяч устройств ежегодно, что способствует развитию отечественной электронной компонентной базы и импортозамещению.

Российские ноутбуки ICL Techno: мощность Intel N100 и доступность
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, CC0

В серии BaseLine на данный момент представлена модель B150I-004. Этот ноутбук оснащён 15,6-дюймовым IPS-экраном, полноразмерной клавиатурой и пластиковым корпусом в трёх цветах: синем, чёрном и серебристом. В его основе лежит процессор Intel N100, который по производительности сопоставим с Core i5-8250. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD с поддержкой PCIe 4.0/NVMe 2.0, при этом пользователь может самостоятельно апгрейдить его без потери гарантии.

Ноутбук B150I-004 оснащён Full HD экраном с яркостью 250 нит и углами обзора 178 градусов. Среди проводных интерфейсов имеются RJ45, HDMI, USB-A и USB-C, а также поддержка Wi-Fi 5. Вес устройства составляет 1,7 кг, а ёмкость батареи — 5000 мАч. На данный момент модель доступна с операционной системой Windows 11 Home, однако в будущем планируется выпуск версий без ОС.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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