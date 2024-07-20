Флагман для Китая: что скрывает NVIDIA в новой RTX 5090D

Видеокарта RTX 5090D от NVIDIA: запуск намечен на начало 2025 года

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NVIDIA готовит специальную версию флагманской видеокарты RTX 5090 для китайского рынка — RTX 5090D. Ожидается, что эта новинка станет лидером линейки RTX 50XX и будет представлена в начале 2025 года.

Фото: Flickr by Lyncconf Games, CC BY 2.0

По данным инсайдера под ником hongxing2020, NVIDIA планирует выпустить RTX 5090D в январе 2025 года, однако пока неясно, будет ли это только анонс или полноценный розничный запуск.

Серия "D" от NVIDIA отличается общим показателем производительности (TPP) ниже 4800 баллов. Так, RTX 4090D, выпущенная в конце 2023 года, стала первой видеокартой такого типа, демонстрируя производительность на уровне 90-95% от оригинальной RTX 4090.

RTX 5090D, вероятно, также будет иметь сниженные характеристики, чтобы соответствовать экспортным ограничениям США для Китая.