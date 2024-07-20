Red Dead Redemption теперь можно запустить на ПК благодаря новому эмулятору

Red Dead Redemption Remastered теперь доступна на ПК благодаря shadPS4

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Команда разработчиков PS4-эмулятора shadPS4 достигла нового рубежа, запустив на ПК ремастер Red Dead Redemption для PlayStation 4. Недавно этот же эмулятор смог запустить на компьютерах Bloodborne, что стало значительным событием для фанатов, которые давно ждали портирования этой игры.

Фото: flickr.com by Declan Jewell from Stevenston, Scotland, CC BY 2.0

На данный момент shadPS4 способен загрузить Red Dead Redemption Remastered, предоставляя доступ только к основному меню игры, без возможности игрового процесса. Тем не менее, это важный шаг для PS4-эмуляции.

Red Dead Redemption Remastered была выпущена на PlayStation 4 и Switch в 2023 году и представляет собой переработанную версию оригинальной игры 2010 года.

Игроки снова могут окунуться в историю бывшего преступника Джона Марстона, события которой происходят сразу после Red Dead Redemption 2, вышедшей в 2018 году.