На китайском рынке обнаружена редкая видеокарта NVIDIA RTX 4070

Неизданная NVIDIA RTX 4070 с чипом AD104-275 найдена на китайском рынке

1:51 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На китайском реселлере Goofish обнаружена невыпущенная видеокарта NVIDIA RTX 4070 с 10 ГБ видеопамяти и чипом AD104-275. Эта карта обладает 7168 ядрами, 224 текстурными блоками (TMU) и 80 блоками растровых операций (ROP), что соответствует характеристикам RTX 4070 SUPER, выпущенной годом позже.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Частоты GPU составляют 2355 МГц в базовом режиме и 2520 МГц в режиме Boost, что превосходит текущие модели RTX 4070 и RTX 4070 SUPER. Видеокарта имеет урезанную память — 10 ГБ VRAM с 160-битной шиной. Модули памяти поддерживают скорость до 21 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность до 420,2 ГБ/с.

Для сравнения, у розничных версий RTX 4070 и RTX 4070 SUPER 12 ГБ VRAM и пропускная способность 504,2 ГБ/с. Дизайн печатной платы (PCB) аналогичен Founders Edition, с круглым вырезом на задней панели.

Установлено пять модулей GDDR6X, но предусмотрено место для восьми. GPU маркирован как AD104-275-A1, карта использует один 16-контактный разъем питания и имеет 10-фазное питание. На карте также присутствуют три порта DisplayPort и один HDMI.