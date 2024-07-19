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Утечка данных: вы не поверите, сколько человек создавало Steam Deck

Небольшая команда Valve разработала Steam Deck

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Разработкой портативной игровой консоли Steam Deck занималась небольшая команда из 41 человека. Эта информация стала известна из-за утечки данных в рамках антимонопольного иска, поданного компанией Wolfire против Valve.

Небольшая команда Valve разработала Steam Deck
Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Несмотря на значительное влияние Valve на игровую индустрию и известность её магазина Steam, компания остаётся относительно небольшой. В 2021 году в Valve работало всего 336 сотрудников, включая 41 человека, занятых разработкой Steam Deck.

Утечка также показала, что Valve вкладывает значительные средства в свои проекты. Например, в 2021 году на зарплаты сотрудников подразделения "Hardware" было потрачено более $17 млн. Это подчёркивает серьёзную приверженность компании развитию своих аппаратных решений.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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