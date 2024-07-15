Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня о самоуважении и независимости в отношениях
Как лампочка низкого давления масла может спасти ваш двигатель
Нейрофизиолог Каплан: для формирования сознания необходим язык общения
Самые молодые игроки в истории Евро
Заливной пирог с молодой капустой: очень вкусная и дешёвая летняя выпечка
Вечная красота: древние ритуалы ухода за кожей, актуальные и сегодня
К концу года ВТБ сделает импортонезависимыми 95% IT-систем
Проверенный рецепт солёной свёклы
Екатерина Волкова рассказала, что отказалась от алкоголя ради семьи
Трейлер GTA VI побил рекорды YouTube, набрав 200 миллионов просмотров на YouTube

Трейлер GTA VI побил рекорд, набрав 200млн просмотров на YouTube

1:47
Видеоигры

Первый официальный трейлер GTA VI сразу установил новые рекорды, став самым просматриваемым видео на YouTube за один день, за исключением двух песен группы BTS. Всего за 34 часа он набрал 100 миллионов просмотров.

Трейлер GTA VI побил рекорд, набрав 200млн просмотров на YouTube
Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

Семь месяцев спустя, к 5 декабря, трейлер GTA VI достиг впечатляющей отметки в 200 миллионов просмотров. В сравнении, дебютный трейлер GTA V собрал около 111 миллионов просмотров за двенадцать лет на YouTube. Трейлер новой части Grand Theft Auto также способствовал резкому росту прослушиваний песни "Love Is a Long Road" Тома Петти на Spotify — на 36 979%.

Эти данные подчеркивают безумный интерес к одной из самых ожидаемых игр десятилетия, особенно учитывая продажи в 200 миллионов копий GTA V. Согласно прогнозам Circana (ранее NPD), GTA VI ожидается стать самым успешным развлечением всех времен.

Take-Two наметила запуск Grand Theft Auto VI на осень 2025 года, но, с учетом истории Rockstar, возможны задержки. Например, изначально GTA V планировалась на второй квартал 2013 года, но была перенесена на 17 сентября 2013 года. Red Dead Redemption 2 также столкнулась с задержками: сначала с осени 2017 на весну 2018 года, а затем на 26 октября 2018 года.

Возможно, что Rockstar Games улучшила свои методы планирования разработки, но и задержки не исключены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Последние материалы
Екатерина Волкова рассказала, что отказалась от алкоголя ради семьи
Почему летом аромат парфюма становится более интенсивным?
Трейлер GTA VI побил рекорд, набрав 200млн просмотров на YouTube
Самая доступная квартира в Москве оценивается в 5,7млн рублей
Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа
Секреты июльского посева укроп
Россиянку удивили цены на фрукты в Южно-Курильске
Ананасы укрепляют нервную систему и убирают боль в мышцах
Анастасия Волочкова мечтает о сотрудничестве с SHAMAN
Стилист Кабидес рассказала секреты укладки коротких волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников