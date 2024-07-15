Трейлер GTA VI побил рекорды YouTube, набрав 200 миллионов просмотров на YouTube

Трейлер GTA VI побил рекорд, набрав 200млн просмотров на YouTube

1:47 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Первый официальный трейлер GTA VI сразу установил новые рекорды, став самым просматриваемым видео на YouTube за один день, за исключением двух песен группы BTS. Всего за 34 часа он набрал 100 миллионов просмотров.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

Семь месяцев спустя, к 5 декабря, трейлер GTA VI достиг впечатляющей отметки в 200 миллионов просмотров. В сравнении, дебютный трейлер GTA V собрал около 111 миллионов просмотров за двенадцать лет на YouTube. Трейлер новой части Grand Theft Auto также способствовал резкому росту прослушиваний песни "Love Is a Long Road" Тома Петти на Spotify — на 36 979%.

Эти данные подчеркивают безумный интерес к одной из самых ожидаемых игр десятилетия, особенно учитывая продажи в 200 миллионов копий GTA V. Согласно прогнозам Circana (ранее NPD), GTA VI ожидается стать самым успешным развлечением всех времен.

Take-Two наметила запуск Grand Theft Auto VI на осень 2025 года, но, с учетом истории Rockstar, возможны задержки. Например, изначально GTA V планировалась на второй квартал 2013 года, но была перенесена на 17 сентября 2013 года. Red Dead Redemption 2 также столкнулась с задержками: сначала с осени 2017 на весну 2018 года, а затем на 26 октября 2018 года.

Возможно, что Rockstar Games улучшила свои методы планирования разработки, но и задержки не исключены.