Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти хотела быть похороненной с собакой
Ветеринары ответили, как понять, что кошка здорова
Ученые выявили истоки креативности в мозге
Как заставить томаты созревать быстрее
Автоэксперт Колодочкин рассказал, почему в мотор машины не стоит лить вязкое масло
Анастасия Костенко показала пятимесячного сына от Дмитрия Тарасова
Как сделать носогубные складки менее заметными без инъекций
Кабачковые оладьи с рикоттой: вкусный и сытный завтрак за 20 минут
Врач Серёжина: арбузы и дыни нельзя употреблять при диабете и ожирении
Работа над Phantom Liberty стала групповой терапией для команды Cyberpunk 2077

Успех Phantom Liberty: как CD Projekt Red восстановили Cyberpunk 2077

Видеоигры

После катастрофического запуска Cyberpunk 2077, омраченного ошибками, отсутствующими функциями и бурей онлайн-споров, создание дополнения Phantom Liberty и обновления 2.0 стало своего рода "групповой терапией" для команды разработчиков, по словам руководителя дополнения.

Успех Phantom Liberty: как CD Projekt Red восстановили Cyberpunk 2077
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Директор Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty Павел Саско недавно вспомнил о напряженном запуске 2020 года, отметив, что прием базовой игры был "абсолютно сокрушительным", особенно для тех разработчиков, которые присоединились к CD Projekt Red после того, как The Witcher 3 уже получила бесконечные похвалы.

"Я знаю, что такое успех, потому что я выпускал игры, которые были очень любимы. Я знаю, каково это. А потом у нас были члены команды, которые никогда этого не испытывали… Для меня это был, вероятно, худший аспект — видеть, как люди в команде сокрушены этим… мы в целом очень плохо это восприняли," — сказал Саско.

Работа над Phantom Liberty стала для команды "групповой терапией", когда они "пытались пройти через это и проработать эти проблемы".

Саско также рассказал, как выглядел этот процесс, называя патчи 1.2 и 1.3 "ступеньками", которые исправили "много", но не изменили общественного восприятия. Обновление 1.5 стало значительным шагом к восстановлению игры, но отзывы игроков все еще казались Саско "утешительным призом", словно команда "заняла седьмое место в марафоне".

Переломным моментом стало обновление Edgerunners 1.6, выпущенное вместе с аниме-сериалом Netflix с таким же названием, которое "изменило ситуацию". Саско отметил, что аниме стало даже лучшей отправной точкой для знакомства с вселенной, чем сама игра. В сочетании с предыдущими обновлениями, Edgerunners дал команде "дополнительную мотивацию" поверить в то, что всё можно исправить.

Обновление Cyberpunk 2077 2.0 и дополнение Phantom Liberty подтвердили, что предчувствие команды было верным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
Какое количество отжиманий считается нормой: все зависит от возраста
Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса
Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса
Последние материалы
Анастасия Костенко показала пятимесячного сына от Дмитрия Тарасова
Как сделать носогубные складки менее заметными без инъекций
Кабачковые оладьи с рикоттой: вкусный и сытный завтрак за 20 минут
Врач Серёжина: арбузы и дыни нельзя употреблять при диабете и ожирении
Напряжение между Саудовской Аравией и Западом растёт
21-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья вышла замуж
"Звук": почти половина школьников читают только краткое содержание книг
Эксперты предупредили об изменении климата в Москве
Певец Эмин Агаларов забрал пятилетнюю дочь Афину в Баку после тайной свадьбы
Врач-косметолог Секирина объяснила, как сделать ногти длиннее и крепче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников