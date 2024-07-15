Работа над Phantom Liberty стала групповой терапией для команды Cyberpunk 2077

Успех Phantom Liberty: как CD Projekt Red восстановили Cyberpunk 2077

После катастрофического запуска Cyberpunk 2077, омраченного ошибками, отсутствующими функциями и бурей онлайн-споров, создание дополнения Phantom Liberty и обновления 2.0 стало своего рода "групповой терапией" для команды разработчиков, по словам руководителя дополнения.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Директор Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty Павел Саско недавно вспомнил о напряженном запуске 2020 года, отметив, что прием базовой игры был "абсолютно сокрушительным", особенно для тех разработчиков, которые присоединились к CD Projekt Red после того, как The Witcher 3 уже получила бесконечные похвалы.

"Я знаю, что такое успех, потому что я выпускал игры, которые были очень любимы. Я знаю, каково это. А потом у нас были члены команды, которые никогда этого не испытывали… Для меня это был, вероятно, худший аспект — видеть, как люди в команде сокрушены этим… мы в целом очень плохо это восприняли," — сказал Саско.

Работа над Phantom Liberty стала для команды "групповой терапией", когда они "пытались пройти через это и проработать эти проблемы".

Саско также рассказал, как выглядел этот процесс, называя патчи 1.2 и 1.3 "ступеньками", которые исправили "много", но не изменили общественного восприятия. Обновление 1.5 стало значительным шагом к восстановлению игры, но отзывы игроков все еще казались Саско "утешительным призом", словно команда "заняла седьмое место в марафоне".

Переломным моментом стало обновление Edgerunners 1.6, выпущенное вместе с аниме-сериалом Netflix с таким же названием, которое "изменило ситуацию". Саско отметил, что аниме стало даже лучшей отправной точкой для знакомства с вселенной, чем сама игра. В сочетании с предыдущими обновлениями, Edgerunners дал команде "дополнительную мотивацию" поверить в то, что всё можно исправить.

Обновление Cyberpunk 2077 2.0 и дополнение Phantom Liberty подтвердили, что предчувствие команды было верным.