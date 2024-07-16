Новая Forza бьет все рекорды: скоро можно будет сравнивать с хомяком

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Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков и установила рекорд для серии

1:33
Видеоигры

Аркадная гоночная игра Forza Horizon 5 от студии Playground Games вышла в 2021 году на ПК и консоли Xbox. С момента своего релиза игра продемонстрировала впечатляющий успех, включая отличные продажи, положительные отзывы и высокую активность игроков. Что примечательно, активность пользователей в игре сохраняется почти четыре года после выхода, и проект продолжает устанавливать новые рекорды.

Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков и установила рекорд для серии
Фото: flickr.com by Александр Прево, CC BY-SA 2.0

Сегодня стало известно, что Forza Horizon 5 достигла нового пика по количеству игроков. Внимательные пользователи заметили, что число игроков в таблице лидеров постоянно увеличивается с момента выхода игры. Сегодня впервые количество активных игроков достигло и даже превысило 40 миллионов по всему миру. Это означает, что столько пользователей хотя бы раз запускали игру и прошли вступительную серию гонок для разблокировки всего контента.

Большинство игроков в Forza Horizon 5 привлекла возможность бесплатного доступа через Game Pass. Тем не менее, это новый абсолютный рекорд по числу пользователей для всей серии Forza. В последнее время наблюдается всплеск активности в игре, что связано с предстоящим отключением серверов Forza Horizon 4 из-за истечения срока лицензий на автомобили. Уже с 15 декабря игра полностью исчезнет из продажи, и в пятую часть может прийти еще больше игроков.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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