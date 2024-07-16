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Отечественная консоль: стоит ли ждать

В России вновь обсудили создание отечественных консолей на своей ОС

Видеоигры

На прошлой неделе в правительстве России состоялась встреча с представителями местной игровой индустрии, где обсуждалось создание собственного производства игровых приставок и консолей на базе российской операционной системы.

В России вновь обсудили создание отечественных консолей на своей ОС
Фото: flickr.com by Alexanyan, CC BY-SA 2.0

Проект привлёк внимание таких компаний, как "Ростелеком", "Бештау" и GS Group. "Ростелеком" рассматривает консоли как новое направление бизнеса, "Бештау" планирует разработку электронных блоков, а GS Group готова предоставить производственные мощности. Участники рынка также могут сотрудничать с китайскими контрактными площадками для реализации проекта.

На встрече также присутствовали представители холдинга VK, компании "Ред Софт", ассоциации АПРИОРИ, Организации развития видеоигровой индустрии, Fplus, Lesta Games, "Группа Астра", "Байкал Электроникс" и других компаний. В прошлом месяце появилась информация о том, что в России уже начали искать разработчиков для отечественной консоли.

При этом, продажи существующих консолей в России за 2023 год увеличились более чем в два раза.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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