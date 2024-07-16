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Революционная GeForce RTX 5090D для Китая выйдет в 2025 году: дождались

GeForce RTX 5090D для Китая планируется в начале 2025 года

2:10
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Сообщается, что NVIDIA готовит к выпуску специальную версию GeForce RTX 5090 для китайского рынка. Эта карта станет преемницей RTX 4090D, которая вышла в конце 2024 года в ответ на новые экспортные ограничения США на высокопроизводительные графические процессоры.

GeForce RTX 5090D для Китая планируется в начале 2025 года
Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Хотя точные изменения в новой модели RTX 5090D пока неизвестны, предполагается, что основное внимание будет уделено снижению пропускной способности вычислений. В предыдущей модели RTX 4090D не было значительных изменений в характеристиках памяти: карта имела те же 24 ГБ памяти GDDR6X и ту же пропускную способность. Однако количество ядер и TDP были уменьшены из-за более строгих ограничений на производительность вычислений, что привело к снижению количества ядер на 11% и снижению TDP на 50 Вт.

Изначально модель RTX 4090D была заблокирована на уровне 450 Вт и не имела версий с заводским разгоном. Позже NVIDIA разрешила производственным партнерам увеличить TDP до 600 Вт, что позволило некоторым моделям достичь скорости оригинальной RTX 4090. По данным источника Hongxinx2020, NVIDIA представит преемницу этой модели в январе 2025 года.

Поскольку до предполагаемого запуска еще несколько месяцев, спецификации могут быть еще не окончательно утверждены. У компании есть больше времени для подготовки к этому запуску, поэтому возможны изменения в BIOS, которые будут ограничивать вычислительную производительность для ИИ, но не затронут количество ядер CUDA для геймеров. Ожидается, что серия RTX 50 будет представлена к концу этого года, но точный релиз может быть перенесен на 2025 год.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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