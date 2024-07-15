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Самые ужасные способы умереть в пустошах Fallout: обсуждение фанатов

Рейтинг самых жутких способов умереть в мире Fallout

2:43
Видеоигры

Часть магии видеоигр заключается в том, что когда вы умираете, игра, да и сама жизнь, не заканчивается. Конечно, вы можете потерять драгоценную жизнь или вам придется начать заново, но игра продолжается. Однако, если для игрового персонажа почти всегда есть второй шанс, то NPC обычно лишены этой возможности. Их смерть в игре необратима.

Рейтинг самых жутких способов умереть в мире Fallout
Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Это особенно актуально для мира Fallout. Пустошь — жестокое и беспощадное место, полное гротескных существ, насекомых и людей. Радиоактивность присутствует повсюду. Как говорят, если радиация вас не убьет, это сделает радтаракан. А если не радтаракан, то что-то еще более страшное. Такова жизнь в мире Fallout.

На Reddit фанаты Fallout обсудили интересный вопрос: какой самый ужасный способ умереть в Пустоши? Геймеры давно размышляют над этим, и у них есть множество ответов.

Один из самых страшных способов умереть, по мнению многих фанатов, — это смерть от казадора. Легендарное летающее насекомое из New Vegas считается одним из худших способов уйти из жизни, и это трудно оспорить.

Один реддитор описал это так в треде, посвященном смертям в Fallout:

"Быть пойманным казадорами. Всё начинается с невероятно болезненных, парализующих укусов и заканчивается тем, что вы оказываетесь в коконе с личинкой, которая пожирает вас живьем, оставляя жизненно важные органы напоследок, чтобы вы дольше оставались свежим."

Многие согласились, что смерть от когтя смерти была бы предпочтительнее.

В других обсуждениях пользователи Reddit отметили, что превращение в дикого гуля — это ужасный процесс, включающий медленную потерю личности. Учитывая популярность персонажа Уолтона Гоггинса в сериале Fallout от Amazon, легко забыть о мучительном существовании гулей.

Нельзя говорить о Fallout, не упомянув смерть от радиации. Как отметил один пользователь, смерть от радиации в этом мире столь же ужасна, как и в реальности, хотя существуют способы борьбы с этим.

Другие фанаты предположили, что заражение от мухи-дутня было бы ужасным способом умереть.

Наконец, один из самых интересных ответов касается не существ из Fallout, а рейдеров. Они повсюду в Пустоши, и есть большая вероятность, что они поймают вас до встречи с когтем смерти. Кто знает, какая жуткая участь может ждать вас в плену у рейдеров.

А какой вы считаете самую жуткую смерть в этом виртуальном мире?

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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