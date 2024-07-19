Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск на российском побережье: 7 неоспоримых преимуществ
Эксперт объяснил повышение напряжения в российских электросетях до 230 В
Названа причина преображения Михаила Галустяна
Страховка от клеща становится всё более популярной в "СберСтраховании"
Марина Федункив показала молодого супруга иностранца
Польша наказывает компании за сотрудничество с Россией и Белоруссией
Большинство россиян выбирают смешанные маршруты для автопутешествий
Основные потребности кожи летом: защита от ультрафиолета, антиоксиданты и увлажнение
В Санкт-Петербурге начались съёмки продолжения ретро-сериала "Казанова"
Разоблачены шокирующие мифы о компьютерной технике

Популярные заблуждения о компьютерных технологиях

5:10
Видеоигры

Компьютеры, как и всякая сложная техника, окружены мифами и заблуждениями. Пользователи со стажем помнят рассказы о кактусах, якобы поглощающих радиацию от мониторов. Сегодня эти мифы забыты, но их место заняли новые. В этом материале мы развенчаем распространённые заблуждения о компьютерной технике и технологиях.

Популярные заблуждения о компьютерных технологиях
Фото: flickr.com by r. nial bradshaw, CC BY 2.0

Миф №1: Игровые ноутбуки — пустая трата денег
Под каждым материалом об игровых ноутбуках всегда найдутся комментарии, что это пустая трата денег, и за ту же сумму можно собрать более мощный системник. Но важна мобильность ноутбука, что делает его незаменимым, если нужен мощный мобильный компьютер, несмотря на некоторые недостатки.

Игровой лэптоп не всегда можно заменить комбинацией стационарного ПК и ультрабука или консолью типа Steam Deck, так как у каждого пользователя свои потребности. Поэтому подобные комментарии лишены смысла.

Миф №2: Геймпады на батарейках — зло
Часто встречаются дебаты относительно геймпадов. Некоторые пользователи раздражаются геймпадами без встроенного аккумулятора, работающими на батарейках. Это касается в основном консольных войн (у Microsoft — батарейки, у Sony — аккумуляторы).

Владельцы ПК могут сделать неправильные выводы, читая противоречивую информацию. Но в батарейках нет ничего плохого. Можно использовать аккумуляторы подходящего формата и забыть о разрядившемся геймпаде. Купив два комплекта сменных аккумуляторов, можно избежать проблемы разряда совсем.

Миф №3: Консоль не нужна, так как ПК тоже можно подключить к телевизору
Популярная тема для споров — подключение ПК к телевизору. Одни утверждают, что выбрали консоль для удобства игры на диване, а не за столом. Другие говорят, что ПК тоже можно подключить к телевизору.

Обе стороны правы, так как у всех разные условия. Не каждый может легко протянуть HDMI кабель от ПК к телевизору и настроить второй экран. Нажать одну кнопку на геймпаде консоли проще.

Миф №4: DLSS мылит картинку
Технология DLSS используется в играх уже давно, но отношение к ней неоднозначное. Претензии касаются якобы замыливания картинки. Это действительно было характерно для первой версии DLSS.

Однако во многих случаях DLSS неотличима от нативного рендеринга, особенно при высоком разрешении. Важна конкретная игра и настройки.

Миф №5: Апскейл в DLSS 3.0 лучше, чем в DLSS 2.0
DLSS 3.0 лучше предыдущей версии, но не так, как можно подумать. DLSS 3.0 включает три технологии: DLSS 2.0, NVIDIA Reflex и Frame Generator. Само масштабирование осталось прежним.

Отличие в генерации кадров, что увеличивает задержку ввода, поэтому требуется NVIDIA Reflex.

Миф №6: Palit ваш дом спалит
Репутация важна на рынке компьютерных комплектующих. Компания Palit выпускает качественные видеокарты, но стереотипы о плохом качестве из прошлого до сих пор живы. Современные модели Palit не уступают конкурентам.

Миф №7: Кулер и вентилятор — это одно и то же
Кулером часто называют как систему охлаждения в целом, так и отдельные вентиляторы. Правильнее говорить, что кулер — это система охлаждения (радиатор + вентилятор). Неправильное использование терминов может вызвать недоразумения.

Миф №8: Дешевая материнская плата не потянет топовый процессор
Считается, что на материнской плате нельзя экономить, так как дешёвая плата не поддержит мощный процессор. На самом деле даже недорогие платы могут работать с топовыми процессорами, хотя и с ограничениями.

Миф №9: Японские конденсаторы в блоке питания — гарантия качества
Производители БП часто подчеркивают наличие японских конденсаторов, как знак качества. Однако качественные компоненты могут быть установлены не во всех узлах БП.

Миф №10: Файл подкачки не нужен, если установлено 32 ГБ оперативной памяти
Некоторые считают, что с 32 ГБ оперативной памяти файл подкачки не нужен. Однако он помогает избежать ошибок и вылетов программ, работающих с виртуальной памятью.

Миф №11: 8 ГБ ОЗУ на MacBook = 16 ГБ на Windows
Утверждение, что 8 ГБ ОЗУ на MacBook эквивалентны 16 ГБ на Windows, не совсем верно. Оптимизация Apple действительно позволяет добиться плавной работы, но объём памяти от этого не увеличится.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Последние материалы
Страховка от клеща становится всё более популярной в "СберСтраховании"
Популярные заблуждения о компьютерных технологиях
Марина Федункив показала молодого супруга иностранца
Польша наказывает компании за сотрудничество с Россией и Белоруссией
Большинство россиян выбирают смешанные маршруты для автопутешествий
Основные потребности кожи летом: защита от ультрафиолета, антиоксиданты и увлажнение
В Санкт-Петербурге начались съёмки продолжения ретро-сериала "Казанова"
Собираем семена помидоров без ошибок: важные правила для дачников
Валерий Гаркалин жалел, что так и не сыграл серьёзную драматическую роль
Эксперты рассказали, как удобрять розы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников