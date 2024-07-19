Не тратьте деньги зря: вот самые выгодные видеокарты прямо сейчас

Обзор видеокарт: лучшие модели от 10 до 100 тысяч рублей

3:22 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ведущий YouTube-канала Serodji представил наиболее выгодные модели видеокарт на сегодняшний день.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

До 10 тысяч рублей здесь доступны только б/у карты.

GTX 1650 Super — самая новая из доступных, идеально подходит для киберспорта.

RX 5500XT 8 ГБ — аналогична по цене GTX 1650 Super.

Если найдете GTX 1070, GTX 1660, GTX 1660 Super или GTX 1660 Ti в хорошем состоянии, берите смело.

10-20 тысяч рублей лучшие варианты:

GTX 1660 Super, GTX 1660 Ti, RTX 2060 Super, RX 6600 — кроме RX 6600, найти эти карты новыми практически невозможно.

При бюджете 11-13 тысяч рублей — выбирайте RTX 1660 Super/Ti или RX 5600 XT.

При бюджете 15-18 тысяч рублей — рассмотрите RTX 2060 Super или RX 6600.

Для RTX 2060 стоит взять модель с 6 ГБ видеопамяти за 15-16 тысяч рублей максимум.

RTX 2070 и RTX 2070 Super можно купить в хорошем состоянии.

20-40 тысяч рублей в магазинах:

RX 6600 (новая) или RX 7600 (со скидкой).

В бюджете 30-40 тысяч — RTX 4060, которая сможет потянуть любую игру в 1080p сегодня.

RX 6700XT — стоит до 25 тысяч рублей за отличную производительность уровня RTX 3070.

Из 30-й линейки: RTX 3060/3060 Ti/3070.

На маркетплейсах: RX 6750 GRE, RTX 4060.

40-100 тысяч рублей На маркетплейсах наиболее выгодные покупки:

RTX 4060 Ti, RTX 4070, RTX 4070 Super.

RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE, RX 7950 XTX.

Также имеет смысл рассматривать RTX 3080, RTX 3080 Ti, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT, RX 6950 XT.

Более 100 тысяч рублей включают:

RTX 4070 Super, RTX 4080, RTX 4080 Super, RTX 4090. Самая выгодная в этом бюджете — RTX 4070 Super.