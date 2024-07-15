CD Projekt Red и Epic Games объединились для улучшения Unreal Engine 5

Названа цель сотрудничества CD Projekt Red и Epic Games

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Разработчики The Witcher 4 из CD Projekt Red тесно сотрудничают с Epic Games для внесения структурных улучшений в Unreal Engine 5.

Фото: Openverse by steamXO, PDM

Заместитель директора игры CD Projekt Red Павел Саско в интервью на YouTube-канале Flow Games поделился опытом работы с Unreal Engine 5. Он отметил, что движок обладает потрясающими возможностями, но не стал вдаваться в подробности, чтобы не раскрывать информацию о будущих проектах студии, включая The Witcher 4 и продолжение Cyberpunk 2077. Саско также подчеркнул, что каждая технология имеет свои ограничения, и Unreal Engine 5 не исключение, хотя подобное можно сказать и о Red Engine 4, последней версии собственного движка CD Projekt Red.

Он отметил, что улучшения движка могут зависеть от перспективы, так как команды разработчиков CD Projekt Red и Epic Games имеют разные мнения о структурировании движка. Саско считает, что наилучший подход — это совместная работа с Epic Games для выявления и внесения улучшений в Unreal Engine 5.

Это все, чем Саско смог поделиться, не раскрывая конкретных деталей предстоящих проектов студии, которые разрабатываются на движке Epic Games.