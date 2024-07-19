Apple признала ошибку: эмулятор ПК UTM SE теперь в App Store

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Apple одобрила первый эмулятор ПК для iOS – UTM SE

1:03
Видеоигры

Apple неожиданно изменила своё решение и одобрила UTM SE, первый эмулятор ПК для iOS, который ранее был отклонён. Это приложение позволяет пользователям запускать классическое программное обеспечение и старые игры на iPhone, iPad и устройствах с visionOS, эмулируя такие системы, как Windows, Mac OS 9 и Linux.

Apple одобрила первый эмулятор ПК для iOS – UTM SE
Фото: Flickr by Kim Støvring, CC BY 2.0

Изначально отклонённое Apple в июне по причине "некачественного опыта", приложение было переработано с помощью команды AltStore и значительного вклада другого разработчика в реализацию QEMU TCTI, что привело к его успешному одобрению.

UTM SE, доступный бесплатно в App Store, не включает операционные системы, но предлагает ссылки на сайт UTM для получения руководств и предварительно созданных виртуальных машин. Эмулятор поддерживает режим VGA для работы с графикой и режим терминала для текстовых операционных систем, эмулируя архитектуры x86, PPC и RISC-V.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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