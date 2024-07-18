Провал Intel: Почему Core i9-13900K и i9-14900K называют "дефектными"

Intel расследует проблемы стабильности процессоров 13-го и 14-го поколений

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Австралийская инди-студия видеоигр Alderon Games публично осудила процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколений, назвав их "дефектными" из-за серьезных проблем со стабильностью. В своем блоге основатель студии Мэтью Касселлс описал трудности с процессорами Intel Raptor Lake, включая сбои, нестабильность и повреждение памяти, особенно в моделях Core i9-13900K и Core i9-14900K.

Фото: wikipediа by Oligopolism, PDM

Несмотря на многочисленные обновления микрокода, BIOS и прошивки, Касселлс утверждает, что проблемы продолжаются, вызывая значительные сбои в работе многопользовательской игры студии Path of Titans. Тысячи игроков, использующих эти процессоры, сообщили о сбоях, а команда разработчиков также столкнулась с частой нестабильностью на своих ПК с процессорами Raptor Lake.

Intel признала наличие проблем и проводит расследование, но Касселлс считает, что проблемы носят более фундаментальный характер. Он утверждает, что сначала стабильные процессоры со временем становятся менее надежными и в конечном итоге выходят из строя. В результате Alderon Games решила перевести все свои серверы на процессоры AMD, ссылаясь на их большую стабильность.

Студия даже ввела внутриигровые уведомления, предупреждающие игроков о рисках использования чипов Intel 13-го и 14-го поколений.