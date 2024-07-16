Новая игра Star Wars Outlaws: новаторский подход разработчиков к открытому миру без восхождения на башни

Star Wars Outlaws: новый подход к открытому миру без традиционных элементов Ubisoft

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Star Wars Outlaws, обещает представить совершенно новый подход к открытому миру, отличный от традиционных игр Ubisoft, таких как Far Cry и Assassin's Creed. В интервью GamesIndustry игровой директор Джулиан Герити подчеркнул уникальность подхода команды к созданию игры во вселенной Star Wars.

Фото: commons.wikimedia.org by Лиан Чанг, CC BY 2.0

Star Wars Outlaws не будет включать типичные элементы открытого мира, такие как восхождение на башни для открытия новых участков карты. Вместо этого пользователям придется использовать способности Кей Весс, главной героини, для взаимодействия с неигровыми персонажами (NPC), чтобы получить информацию о миссиях и событиях. На планетах и в космосе будут происходить динамичные события, такие как аресты граждан империей и стычки преступных синдикатов, предоставляя игрокам выбор, принимать участие в них или нет.

Ubisoft Massive утверждает, что "Star Wars Outlaws" была разработана с упором на качество контента, а не на его количество. Основной квест игры оценивается в около шестидесяти часов игрового времени.

Star Wars Outlaws выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X 30 августа. Игра обещает стать незабываемым путешествием для всех поклонников франшизы, готовых к новым героическим подвигам и волнующим приключениям в далекой галактике.