Delta 1.6 с поддержкой iPad и улучшенной совместимостью с играми Nintendo DS

Как обновление Delta 1.6 улучшает игровой опыт на iPad

0:55 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В версии 1.6 эмулятора Delta наконец-то появилась полная поддержка iPad. Разработанное Райли Тестутом, это обновление не только оптимизирует Delta для iPad, но и обеспечивает "плавный переход" между iPhone и iPad.

Фото: wikipediа by Yutaka Tsutano, CC BY 2.0

Среди значимых улучшений — улучшенная совместимость с играми Nintendo DS, новые скины, жесты для кнопок меню и обновленный логотип после судебного разбирательства с Adobe.

Разработчики Delta предупреждают пользователей о необходимости сохранять игровой прогресс перед обновлением до версии 1.6, чтобы избежать потери данных. Для облегчения переноса сохранений команда Delta представила Delta Legacy — приложение-компаньон с подробными инструкциями, доступными на их сайте.

Обновление доступно как в App Store, так и в AltStore PAL.