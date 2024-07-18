Delta 1.6 с поддержкой iPad и улучшенной совместимостью с играми Nintendo DS

В версии 1.6 эмулятора Delta наконец-то появилась полная поддержка iPad. Разработанное Райли Тестутом, это обновление не только оптимизирует Delta для iPad, но и обеспечивает "плавный переход" между iPhone и iPad.
Среди значимых улучшений — улучшенная совместимость с играми Nintendo DS, новые скины, жесты для кнопок меню и обновленный логотип после судебного разбирательства с Adobe.
Разработчики Delta предупреждают пользователей о необходимости сохранять игровой прогресс перед обновлением до версии 1.6, чтобы избежать потери данных. Для облегчения переноса сохранений команда Delta представила Delta Legacy — приложение-компаньон с подробными инструкциями, доступными на их сайте.
Обновление доступно как в App Store, так и в AltStore PAL.
Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.