Доходы игровой индустрии взлетят до небес: прогноз составил $300 миллиардов к 2027 году

Аналитики Bain & Company прогнозируют, что среднегодовой темп роста доходов глобальной игровой индустрии до 2027 года составит 9%, что приведет к увеличению доходов от видеоигр до более чем 300 млрд долларов к 2027 году.
Согласно отчету, молодое поколение геймеров в возрасте 13-17 лет проводит за играми на 40% больше времени, чем раньше, что подтверждает их предпочтение в пользу видеоигр. Ожидаемый релиз Grand Theft Auto VI также способствует уверенности в дальнейшем росте доходов индустрии, сообщает Igromania.
В 2023 году доходы игрового рынка достигли 184 млрд долларов, а в России за тот же период выручка разработчиков превысила 45 млрд рублей.
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