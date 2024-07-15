Доходы игровой индустрии взлетят до небес: прогноз составил $300 миллиардов к 2027 году

Аналитики прогнозируют рост доходов игровой индустрии

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Аналитики Bain & Company прогнозируют, что среднегодовой темп роста доходов глобальной игровой индустрии до 2027 года составит 9%, что приведет к увеличению доходов от видеоигр до более чем 300 млрд долларов к 2027 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Согласно отчету, молодое поколение геймеров в возрасте 13-17 лет проводит за играми на 40% больше времени, чем раньше, что подтверждает их предпочтение в пользу видеоигр. Ожидаемый релиз Grand Theft Auto VI также способствует уверенности в дальнейшем росте доходов индустрии, сообщает Igromania.

В 2023 году доходы игрового рынка достигли 184 млрд долларов, а в России за тот же период выручка разработчиков превысила 45 млрд рублей.