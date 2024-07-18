Обновление Windows 11: новое меню «Пуск» изменит ваш опыт работы с системой

Обновления Windows 11: улучшения меню «Пуск» и новые функции

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Microsoft снова работает над улучшением меню "Пуск" в Windows 11. В новой бета-версии системы появился экспериментальный режим отображения приложений по категориям в разделе "Все приложения". Этот новый режим группирует приложения по категориям, что может облегчить их поиск.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Пока что каждая категория представлена в виде цветных плиток, но в будущем возможно добавление иконок для каждой категории или отображение наиболее часто используемых приложений внутри плиток.

Пользователи смогут выбирать режим просмотра категорий из выпадающего списка в разделе "Все приложения". Ранее Microsoft тестировала вариант отображения в виде сетки, а теперь добавлена опция категорий.

Кроме этого, в обновлениях Windows 11 24H2 планируются и другие улучшения меню "Пуск". Например, была добавлена панель компаньона для приложения Phone Link, которая показывает последние активности и статистику.