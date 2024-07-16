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Дизайн Galaxy S25 Ultra: асимметричная рамка и закругленные углы для лучшей эргономики

Samsung Galaxy S25 Ultra: изменения дизайна и улучшение эргономики

1:31
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На мероприятии Unpacked, посвященном новым продуктам, внимание было переключено на предстоящую линейку Galaxy S25, особенно на изменения в дизайне, которые планирует внести Samsung. По последней утечке данных стало известно о ряде изменений, которые ожидают Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra: изменения дизайна и улучшение эргономики
Фото: Flickr by Marco Verch, CC BY 2.0

Согласно утечке, Galaxy S25 Ultra получит асимметричную рамку, которая спроектирована для улучшения эргономики. Задняя панель станет более округлой, а передняя сохранит плоский дизайн с узкой боковой рамкой. Средняя рама будет тоньше и менее заметна, что делает смартфон более компактным и приятным на ощупь.

Пользователи выражали неудовлетворение острыми углами предыдущей модели, которые вызывали дискомфорт в использовании. В новой версии эти углы заменены на закругленные, что значительно улучшит удобство устройства.

Также ожидается, что толщина смартфона составит 8,4 мм, что на 0,2 мм тоньше предшественника. Это изменение не повлияет на функциональность камеры, которая сохранит те же характеристики и разрешение.

Таким образом, Samsung сосредотачивается на улучшении эстетики и эргономики Galaxy S25 Ultra, реагируя на отзывы пользователей и стремясь предложить более удобное и современное устройство.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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