Очередной провал Assassin's Creed: Shadows: геймеры проигнорировали игру на Japan Expo

Игра Assassin's Creed: Shadows не заинтересовала геймеров на Japan Expo

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

События продолжают складываться неудачно для будущего стелс-экшена Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft.

Фото: commons.wikimedia.org by Edouard Basso is licensed under Commons, the free media repository

Изначально проект оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в культурной апроприации японской культуры. Сейчас же появляются новые свидетельства того, что игра не вызывает интереса у геймеров.

Это стало очевидным на недавно прошедшей Japan Expo в Париже, где демонстрация игры не привлекла внимания посетителей. Несмотря на значительное пространство, выделенное для стенда Assassin's Creed: Shadows, где были представлены трейлеры и демоверсии, мало кто заинтересовался игрой.

Блогер Grummz отметил, что большинство посетителей использовали стенд как место для отдыха, чтобы удобно наблюдать за более интересным для геймеров стендом Nintendo, который демонстрировал будущие новинки компании.

Сотрудники Ubisoft пытались направить внимание посетителей исключительно на свою продукцию, прося их либо покинуть стенд, либо отвернуться от зоны Nintendo.