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Первая публичная бета-версия iOS 18: чего ожидать от обновления и когда оно выйдет?

Apple может выпустить первую публичную бета-версию iOS 18 уже 16 июля

2:20
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После прошлогоднего мероприятия WWDC, Apple представила первую бета-версию iOS 18 для разработчиков. С тех пор было выпущено три обновления, каждое из которых улучшило стабильность системы. Многие пользователи с нетерпением ожидают выхода публичной бета-версии, однако Apple пока не объявила о конкретной дате её выпуска. Согласно информации от портала wccftech.com, релиз публичной версии возможен уже завтра.

Apple может выпустить первую публичную бета-версию iOS 18 уже 16 июля
Фото: flickr.com by ajay_suresh, CC BY 2.0

Что нас ждёт в обновлении?

iOS 18 - это значительное обновление, включающее множество новых функций и визуальных изменений, таких как переработанный Центр управления и новый дизайн главного экрана. Одним из самых ожидаемых дополнений является Apple Intelligence и новый интерфейс Siri, который будет доступен разработчикам в начале следующего года. Тем не менее, обновление уже содержит важные изменения, которые пользователи смогут оценить, попробовав первую публичную бета-версию.

Тенденция по выпуску публичных бета-версий у Apple

В последние годы Apple выпускала первую публичную бета-версию iOS после третьей бета-версии для разработчиков. Сейчас уже доступна третья бета iOS 18 для разработчиков, что позволяет предположить скорый выпуск публичной версии. Если Apple продолжит следовать своей привычной стратегии, первая публичная бета iOS 18 может появиться уже 16 июля, ровно за неделю до четвертой бета-версии для разработчиков.

Однако, это предположение актуально только в том случае, если компания придерживается своих прошлых тенденций и публичная бета-версия готова к выпуску. Apple стремится к тому, чтобы сборка была достаточно стабильной для широкой публики, что является ключевым моментом для пользователей.

Хотя это лишь предположения, вероятность того, что Apple выпустит первую публичную бета-версию iOS 18 для iPhone 16 июля, велика. Кроме этого, компания также может выпустить публичные бета-версии watchOS 11, macOS 15, visionOS 2, tvOS 18 и других обновлений.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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