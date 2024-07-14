Рогалик про Черепашек-ниндзя: Splintered Fate выходит на ПК в конце 2024 года

Рогалик про Черепашек-ниндзя выходит на ПК в конце 2024 года

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Несколько месяцев назад появился впечатляющий трейлер игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, который заканчивался сообщением о "временной эксклюзивности для консолей". Сейчас, после неожиданного появления страницы игры в Steam, стало известно, что она выйдет на ПК в последнем квартале 2024 года.

Фото: Openverse by bamyers4az, CC BY 2.0

В Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate Черепашки-ниндзя отправляются на спасение своего учителя Сплинтера, похищенного Шреддером и кланом Фут и перенесенного в параллельное измерение. Чтобы вернуть его, им придется прыгать через порталы и исследовать процедурно генерируемые версии Нью-Йорка в стиле рогалика. После каждого забега действие заканчивается, а в канализации, которая является хабом между забегами, можно приобретать артефакты для постоянных улучшений Черепашек.

Каждый персонаж обладает уникальным стилем игры: например, у Донателло есть атаки ближнего боя с увеличенной дистанцией, а у Рафаэля выше вероятность нанесения критического удара. Играть можно за одного персонажа в одиночном режиме или за четверых в онлайн или локальном кооперативе, где игроки могут присоединяться и выходить в любое время.

Системные требования игры достаточно скромные: на странице Steam указаны двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ места на жестком диске.