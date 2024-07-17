Вы не поверите, какие ноутбуки стали хитом продаж в России

Какие ноутбуки выбирают россияне: обзор рынка от "Авито"

1:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Во втором квартале 2024 года продажи ноутбуков в России выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом, как сообщает "Авито". В числе лидеров продаж оказались такие бренды, как Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. Отдельно стоит отметить, что ноутбуки MacBook от Apple занимают 20% от общего объема продаж. К тому же, приобретение подержанных ноутбуков может существенно снизить расходы: например, средняя цена бывшего в употреблении MacBook составляет 43 тыс. рублей, в то время как новый модель стоит 105 тыс. рублей.

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Asus занимает вторую позицию с 16% от общих продаж, при этом стоимость бывших в употреблении моделей значительно ниже — около 21 тыс. рублей против 73 тыс. за новый. Цены на подержанные ноутбуки Lenovo также начинаются с 21 тыс. рублей, по сравнению с 80 тыс. за новые устройства, при этом на этот бренд приходится 14% продаж.

Значительный рост продаж зафиксирован среди китайских брендов, особенно в сегменте высокопроизводительных игровых моделей. Например, продажи ноутбуков от Thunderobot и Machenike увеличились более чем вдвое, Maibenben — на 100%, а продажи у Xiaomi и Huawei возросли на 83% и 55% соответственно.