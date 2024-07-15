Пять игровых новинок в Steam, которые вы могли пропустить: погрузитесь в миры, где время пролетит незаметно

Откройте новые миры: пять игр в Steam, которые стоит попробовать прямо сейчас

2:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Каждый день на платформе Steam появляются десятки новых игр, и не всегда легко угнаться за этим потоком. Возможно, среди них есть настоящие жемчужины, которые просто ускользнули от вашего внимания. Мы отобрали пять игр, которые точно стоят вашего внимания.

Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

Pomberito

Это хоррор-игра от первого лица, действие которой разворачивается на сельской местности Аргентины. Вы станете фермером, чья привычная жизнь нарушается призраком Помберо — мифическим существом небольшого роста. Игра состоит из пяти мини-эпизодов с четырьмя различными финалами, идеально подходящая для любителей хорроров и психологических триллеров.

Kingdom, Dungeon and Hero

Эта пошаговая военная стратегия предлагает управление до 50 королевствами. Вам предстоит не только строить армии и планировать военные операции, но и управлять ресурсами и заниматься дипломатией. Игра сочетает современный интерфейс с атмосферой компьютерных игр 90-х годов.

Retale

Retale — это игра, в которой вы испытаете на себе все трудности работы в розничной торговле. Динамика и юмор напоминают Overcooked, однако здесь вы должны удовлетворять потребности клиентов и поддерживать порядок на полках, чтобы стать сотрудником месяца.

SpaceCraft Brawl

Игра предлагает создавать и сражаться на собственных космических кораблях. Редактор позволяет воплотить любые фантазии в жизнь, а множество оружия и возможностей делают бои захватывающими и разнообразными.

Angelstruck

Это ролевая игра в темном фэнтезийном мире, где вы будете сражаться с волнами врагов, используя случайные усиления и стратегии синергии способностей. Angelstruck представляет собой отличное сочетание экшена и стратегии для ценителей жанра.

Эти новинки предлагают уникальные игровые механики и атмосферу, которые могут стать отличным дополнением к вашей коллекции.