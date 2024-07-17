Невероятные игровые функции iOS 18: Apple делает невозможное

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Событие Apple в Нью-Йорке: новшества в игровом опыте на iOS устройствах

1:10
Видеоигры

Недавно в Нью-Йорке компания Apple организовала специальное мероприятие для представителей СМИ, посвященное игровым инновациям в своих устройствах. Событие, о котором сообщил Macotakara, выделилось презентацией таких продуктов, как iPhone 15 Pro Max и M4 iPad Pro, а также последние модели Mac.

Событие Apple в Нью-Йорке: новшества в игровом опыте на iOS устройствах
Фото: commons.wikimedia by Марлит, CC BY-SA 4.0

В рамках мероприятия Apple анонсировала новый режим Game Mode для iOS 18, который будет впервые доступен на iPhone. Компания также подчеркнула возможности M4 iPad Pro. Дополнительно были показаны возможности использования внешних геймпадов, таких как Backbone и DualSense.

Участники события имели возможность попробовать популярные игры, включая Resident Evil 7 Biohazard, Valheim, Assassin's Creed Mirage и Diablo Immortal. Apple также внедрила в iOS 18 новую функцию Personalized Spatial Audio для AirPods, которая обеспечивает динамическое отслеживание движения головы и позволяет игрокам погрузиться в игру с минимальной задержкой звука.


Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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