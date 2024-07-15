Позаимствовали у TikTok: новые функции в Shorts

В YouTube Shorts теперь доступна закадровая озвучка роликов

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

YouTube продолжает улучшать свою платформу для коротких видео, Shorts, вводя новые инструменты для создателей контента. Согласно последним обновлениям на странице справки видеохостинга, пользователи теперь могут добавлять закадровую озвучку к своим роликам.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Эта функция, ранее ставшая популярной в TikTok, позволяет авторам обогащать свои видео дополнительными комментариями и пояснениями. Озвучку можно добавить после загрузки видео на платформу, но до его публикации. Создатели могут выбрать один из четырёх предложенных роботизированных голосов для озвучивания текста.

Кроме того, YouTube внедряет систему автоматически генерируемых субтитров. Это нововведение избавляет пользователей от необходимости обращаться к сторонним приложениям, таким как CapCut, для добавления текста к видео. Авторы смогут настроить внешний вид субтитров, выбирая шрифт и цвет из предложенных вариантов.

В дополнение к этим улучшениям, YouTube Shorts представляет новый набор эффектов, вдохновлённых популярной игрой Minecraft. Среди них — зелёный фон в стиле игры и мини-игра под названием Minecraft Rush.