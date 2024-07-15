Google построил мост между "Google Фото" и iCloud: переносить фото и видео станет гораздо проще

В Google переносить фото и видео станет гораздо проще

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В мире цифровых технологий появился новый инструмент для удобства пользователей. Google представил сервис, который позволяет легко перемещать фотографии и видео из "Google Фото" в Apple iCloud. Этот шаг можно считать ответом на инициативу Apple 2021 года, когда был запущен аналогичный инструмент для переноса медиафайлов в обратном направлении.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Новинка является частью проекта Data Transfer Project — открытой инициативы, направленной на создание "свободных путей" для данных между различными онлайн-платформами. Согласно информации от The Verge, функция передачи медиаконтента из "Google Фото" в iCloud Photos станет доступной пользователям уже на следующей неделе.

Сервис охватывает более 240 стран и регионов. Однако есть и ограничения: он недоступен для детских аккаунтов и управляемых учетных записей Apple ID. Кроме того, если на iCloud включена расширенная защита данных (Advanced Data Protection), импорт контента невозможен.

Процесс переноса данных максимально упрощен. Пользователям не нужно скачивать фотографии или видео на свои устройства — файлы перемещаются напрямую между серверами Google и iCloud. Продолжительность этого процесса зависит от объема данных и может составить от нескольких часов до нескольких дней.

Чтобы начать перенос медиафайлов, необходимо воспользоваться сервисом Google Takeout. В настройках выбрать "Apple → iCloud Photos" в качестве пункта назначения, подтвердить свою личность с помощью Apple ID и дать разрешение Google на размещение медиафайлов в iCloud.