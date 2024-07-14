Разработчики "Готики" шокировали фанатов: геймплей ремейка игры покажут уже в августе 2024 года

Геймплей ремейка "Готики" покажут на презентации THQ Nordic в августе 2024 года

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Разработчики ремейка игры "Готика" анонсировали, что геймплей будет представлен на презентации THQ Nordic Digital Showcase 2 августа 2024 года, о чем сообщили в подкасте, посвященном игре. В ходе трансляции также раскроют новые детали об экшене.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

В ремейке планируется около 600 персонажей, по сравнению с 420 в оригинале. Будет добавлена система погоды, которая будет влиять на поведение NPC, а различия между биомами, присутствовавшие в классической "Готике", станут более заметными. Визуальная составляющая игры будет гораздо мрачнее, чем в тизере. Мир "Готики" будет реалистичным с множеством деталей в окружении.

Также будет обеспечен плавный переход между диалогами и остальным геймплеем. Ремейк выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в 2025 году.