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Ведущий дизайнер Cyberpunk 2077 раскрыл правду об ИИ в разработке игр

Павел Саско из CD Projekt Red обсудил использование ИИ

0:59
Видеоигры

Ведущий дизайнер заданий Cyberpunk 2077 Павел Саско обсудил роль генеративного ИИ в разработке видеоигр, подчеркнув, что, по его мнению, искусственный интеллект может ускорить выполнение рутинных задач, но в творчестве ему не место.

Павел Саско из CD Projekt Red обсудил использование ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Саско отметил, что работы, созданные ИИ, пока далеки от приемлемого уровня, и попытка внедрения этой технологии ради экономии приведет к снижению качества игр. Он уверен, что пройдет много лет, прежде чем генеративный ИИ сможет заменить человека.

Также Саско рассказал о переходе команды с движка REDengine на Unreal Engine 5, отметив, что этот процесс оказался менее сложным, чем ожидалось. На ранней стадии разработки находится сиквел Cyberpunk 2077, под кодовым названием Project Orion, который пока не имеет даты выхода.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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