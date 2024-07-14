Российские разработчики создали игровую консоль на базе ОС "Аврора"

Российские разработчики продемонстрировали прототип отечественной портативной игровой консоли, работающей на операционной системе "Аврора".
На данный момент речь о серийном производстве устройства не идет, так как производители тестируют различные версии приставок на новой платформе.
Алексей Гладков, разработчик мобильных приложений, опубликовал видео с демонстрацией консоли, в котором сообщил, что в ней установлена мощная аппаратная начинка. Консоль построена на архитектуре CPU x86 и оптимизирована специально для видеоигр, обеспечивая плавный запуск интерфейса и игр. В видео на консоли была запущена игра Doom 3, вышедшая в 2004 году, однако неизвестно, как устройство будет справляться с более современными играми, сообщает VK Play.
Устройство, представленное в видео, не является российской разработкой, а представляет собой индонезийскую консоль Advan x Play на базе процессора AMD Ryzen 7 7840U, анонсированную в мае 2024 года. Оригинальная модель работает на операционной системе Windows 11.
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