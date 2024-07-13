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Tekken 8: Лидия Собеска присоединяется к бойцам — детали релиза и планы на будущее

Tekken 8 продолжает удивлять: лидия Собеска доступна с 23 июля

Видеоигры

Bandai Namco анонсировала дату появления второго платного бойца в Tekken 8. Лидия Собеска будет доступна в игре уже 23 июля для владельцев Year 1 Pass, а с 26 июля её можно будет приобрести отдельно.

Tekken 8 продолжает удивлять: лидия Собеска доступна с 23 июля
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Вместе с Лидией в Tekken 8 появится патч с новой ареной — Seaside Resort. В будущем планируется добавление фоторежима и бесплатной главы для сюжетного режима. Также ожидается введение онлайн-тренировок и режима "Призрак против призрака".

За первый месяц после релиза в конце января продажи Tekken 8 превысили отметку в 2 миллиона копий. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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