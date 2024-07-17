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Отношения без границ: "Стрелы Купидона" переписывают правила The Sims 4

Новые романтические возможности в игре The Sims 4 с набором "Стрелы Купидона"

1:40
Видеоигры

Electronic Arts и Maxis анонсировали новый игровой набор для The Sims 4 под названием "Стрелы Купидона", представив официальный трейлер с обзором предстоящих новшеств и возможностей. Игровой набор добавит в The Sims 4 новый город Сиудад Энаморада, разделенный на три района, каждый из которых идеален для романтических встреч. В этом городе появятся зоны с новой характеристикой "Место встреч одиночек", которые привлекут свободных холостяков.

Новые романтические возможности в игре The Sims 4 с набором "Стрелы Купидона"
Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Владельцы набора "Стрелы Купидона" смогут присоединить своих симов к профессии консультанта по романтике. Также для всех симов будут доступны новые романтические стремления, черты характера, умения и страхи, включая риск умереть от разбитого сердца.

Этот набор также расширит возможности для игроков, желающих исследовать разнообразие отношений без использования модификаций. Благодаря отмене ограничений на количество романтических партнеров и введению полиамории, а также новой системе романтических границ, игроки смогут определять, что считается изменой и что вызывает ревность.

В игре появятся новые места для романтических свиданий и действия, включая приложение для знакомств, новые локации для вуху и другие романтические действия. Кроме того, игроки получат возможность украсить дома своих пар новой мебелью.

"Стрелы Купидона" будут доступны 25 июля в 20:00 по московскому времени на PC, Xbox и PlayStation, и уже сейчас открыта предварительная продажа набора.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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