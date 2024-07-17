Nintendo делает историю: Switch превосходит Famicom и готовится к новому рекорду

Nintendo Switch установила рекорд как самая долговечная консоль компании без преемника. С даты своего релиза 3 марта 2017 года прошло 2687 дней, что на один день больше, чем удержался предыдущий рекордсмен, Famicom, без преемника, который продержался 2686 дней.
С момента выпуска Famicom в 80-х годах прошлого века интервалы между выпусками новых устройств Nintendo сокращались, пока Wii не установила свой срок жизни в почти 6 лет до появления Wii U.
Wii U не смогла повторить успех предшественника и ожидала своего преемника всего 1566 дней до релиза Switch.
Тем не менее, у Switch еще есть куда стремиться, поскольку абсолютным рекордсменом по долговечности среди устройств бренда остается портативный Game Boy, который продержался 4352 дня до выхода Game Boy Advance.
Важно отметить, что Nintendo уже подтвердила выпуск новой консоли до конца марта 2025 года.
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