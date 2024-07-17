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Веном никогда не был таким мощным: смотрите новый трейлер Marvel Rivals

Веном в Marvel Rivals: разработчики показали новые способности в трейлере

1:27
Видеоигры

Новый трейлер супергеройского шутера Marvel Rivals, разработанного NetEase, представляет Венома — знаменитого антагониста Человека-паука, который объединился с космическим симбиотом. В игре персонаж Веном выполнен в весьма массивной форме и обладает уникальными способностями.

Веном в Marvel Rivals: разработчики показали новые способности в трейлере
Фото: wikipedia by Iankilapii, CC BY-SA 4.0

В трейлере демонстрируются способности Венома: его щупальца функционируют как хлысты, которые позволяют не только атаковать противников, но и перемещаться по аренам. Кроме того, Веном может создавать ловушки, "врезаясь" в пол и заставляя ближайших противников попадать в них. Этот прием напоминает изменения формы персонажа из культового мультсериала Unlimited Spider-Man 1999 года.

Трейлер также показывает несколько скинов для Венома, включая один, который воспроизводит облик персонажа из фильма с Томом Харди, где Веном предстает в чёрном цвете с белыми узорами на теле. Другой скин представлен в необычном ярко-голубом цвете, редко встречающемся в других медийных адаптациях Венома.

Ранее NetEase выпустила трейлер Marvel Rivals, в котором главную роль играл Человек-паук. Этот условно-бесплатный шутер скоро появится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а 23 июля начнется его открытое тестирование.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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