Новая функция YouTube: избавьтесь от авторских прав на музыку в ваших видео

Новый инструмент удаляет авторскую музыку, оставляя остальной звук нетронутым

YouTube представил обновленную версию инструмента для удаления музыки, защищенной авторским правом. Новый инструмент, названный "Erase Song", использует алгоритмы искусственного интеллекта для точечного удаления музыкальных композиций из видео.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Генеральный директор YouTube Нил Мохан объявил об этом нововведении в социальной сети X:

"Наш обновленный инструмент позволяет легко удалить защищенную авторским правом музыку из вашего видео, оставляя остальную часть аудио неизменной". Главная особенность нового инструмента заключается в его способности сохранять другие элементы звуковой дорожки, такие как диалоги и звуковые эффекты. Это позволяет авторам контента избежать проблем с авторскими правами, не снижая качество своих видео.

Однако разработчики предупреждают, что технология не всегда работает идеально. В некоторых случаях алгоритм может удалить и другие элементы аудио, особенно если сложно выделить музыкальную композицию. Для таких ситуаций YouTube предлагает альтернативные варианты редактирования: отключение всего звука в определенных частях видео или их полное удаление.