Сможете победить создателя Terraria? Получите шанс стать главой студии

Terraria продолжает расти: более 58 миллионов проданных копий

1:21 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики популярной песочницы Terraria объявили о новом впечатляющем достижении: продажи игры достигли 58,7 миллионов копий, причем почти 32 миллиона из них приходятся на PC-версию.

Фото: wikipedia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Команда выразила благодарность своим фанатам за неизменную поддержку, которая мотивирует их сделать Terraria еще лучше. Они также задались вопросом, что произойдет, когда игра достигнет отметки в шестьдесят миллионов проданных копий.

К настоящему моменту Terraria обошла по продажам такие известные игры, как Super Mario Bros, The Witcher 3 с дополнениями и Call of Duty: Modern Warfare. Несмотря на то, что последнее "финальное" обновление было выпущено в 2020 году, разработчики продолжают работать над проектом и в настоящее время готовят к выпуску масштабное обновление 1.4.5, точная дата выхода которого пока неизвестна.

В мае Terraria отметила свое тринадцатилетие, в честь чего разработчики выпустили "ванильную" версию игры. Для самых преданных и опытных игроков предусмотрена возможность не только вернуть деньги за игру, но и стать главой студии Re-Logic, если они смогут победить в дуэли основателя игры Эндрю Спинкса.