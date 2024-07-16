Больше, чем просто игра: новый класс в Diablo IV открывает портал в другой мир

Diablo IV расширяется: Blizzard представит новый класс в ближайшем стриме

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Blizzard анонсировала проведение прямой трансляции посвящённой Diablo IV, которая состоится в четверг, 18 июля, в 21:00 по московскому времени. Основным событием трансляции станет презентация нового игрового класса — Наследника духов. В ходе эфира разработчики поделятся деталями процесса создания класса, его роли в игровом процессе и другой важной информацией.

Фото: flickr.com by fotoyorum, CC BY-NC-SA 2.0

Разработчики обещают, что класс Наследников духов принесёт с собой уникальные игровые механики. В бою игроки будут использовать мистические чары, а персонаж сможет принимать облик одного из древних потусторонних духов.

Новый класс Spiritborn станет доступен в Diablo IV с выходом дополнения Vessel of Hatred, запланированным на 8 октября. После трансляции новые детали дополнения будут доступны благодаря отчётам творцов контента, которым Blizzard уже продемонстрировала новинки.



