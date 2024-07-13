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World of Warcraft возвращается в Китай: NetEase объявляет жесткие меры против читеров

World of Warcraft возвращается в Китай

1:25
Видеоигры

После годичного перерыва World of Warcraft возвращается в Китай. NetEase, компания-издатель Blizzard в стране, планирует возобновить игру с 1 августа, введя жесткие меры против нарушителей.

World of Warcraft возвращается в Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

NetEase призывает сообщество "очистить земли Азерота" от читеров и хакеров. Компания внедряет систему вознаграждений для игроков, активно участвующих в борьбе с нарушителями. Каждую неделю будут публиковаться рейтинги самых бдительных пользователей, а в конце месяца лучшие получат бонусные баллы на свои Battle. net аккаунты.

Кроме того, NetEase предлагает щедрое вознаграждение в размере 100 000 юаней (около 14 000 долларов) тем, кто поможет властям в расследовании случаев создания, продажи или распространения читов.

Строго стоит отметить, что в Китае использование и распространение читов может привести к тюремному заключению. В прошлом уже были случаи наказания хакеров: в 2020 году пятеро из них получили тюремные сроки от 6 до 9 месяцев за создание читов для мобильной версии PUBG, а в 2021 году власти провели крупную операцию по закрытию 17 сайтов и арестовали имущество на сумму около 46 миллионов долларов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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