Apple теряет миллионы: Vision Pro не удерживает рынок

Apple Vision Pro не оправдала ожидания по прибыли, по данным IDC

1:13 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Согласно отчёту IDC, гарнитура Apple Vision Pro с момента своего запуска в США в феврале показала слабые результаты продаж, не достигнув отметки в 100 000 единиц за квартал. Ожидается, что в текущем квартале продажи этого устройства, стоимостью 3500 долларов, упадут на 75%, и к концу года объём продаж составит не более 500 тысяч единиц.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Несмотря на использование передовых технологий и положительные отзывы от первых пользователей, проблемы, связанные с весом устройства и ограниченным количеством доступного контента, уменьшили интерес потребителей. Кроме того, Vision Pro не смогла значительно повысить квартальную прибыль Apple, вопреки ожиданиям.

IDC предсказывает, что международный запуск гарнитуры в конце июня может временно улучшить ситуацию на американском рынке. Тем не менее, реальное улучшение ситуации ожидается с выпуском более доступной модели в 2025 году, стоимость которой предполагается в два раза ниже текущей. Аналитики полагают, что этот шаг может потенциально удвоить продажи.