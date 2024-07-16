Срочно обновите Windows: Microsoft закрыла критические дыры

Microsoft усиливает защиту Windows, исправляя множество уязвимостей

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Microsoft выпустила важное обновление безопасности для Windows, которое устраняет 142 уязвимости, в том числе четыре эксплойта нулевого дня и пять критических ошибок, связанных с удаленным выполнением кода.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Вот основные исправления в этом обновлении:

26 уязвимостей, связанных с повышением привилегий.

24 уязвимости, позволяющие обойти меры безопасности.

59 уязвимостей, которые могут привести к удаленному выполнению кода.

9 уязвимостей, связанных с раскрытием информации.

17 уязвимостей, вызывающих отказ в обслуживании.

7 уязвимостей, позволяющих осуществлять спуфинг.

Среди устраненных уязвимостей нулевого дня две были активно эксплуатированы:

CVE-2024-38080, уязвимость в Windows Hyper-V, позволяющая повышение привилегий.

CVE-2024-38112, уязвимость на платформе Windows MSHTML, связанная со спуфингом.

Также были исправлены две уязвимости, которые были обнародованы публично:

CVE-2024-35264, ошибка удаленного выполнения кода в. NET и Visual Studio.

CVE-2024-37985, уязвимость атаки на побочный канал Arm Prefetchers, известная как "FetchBench".