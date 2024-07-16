Срочно обновите Windows: Microsoft закрыла критические дыры

Microsoft выпустила важное обновление безопасности для Windows, которое устраняет 142 уязвимости, в том числе четыре эксплойта нулевого дня и пять критических ошибок, связанных с удаленным выполнением кода.
Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0
Вот основные исправления в этом обновлении:
26 уязвимостей, связанных с повышением привилегий.
24 уязвимости, позволяющие обойти меры безопасности.
59 уязвимостей, которые могут привести к удаленному выполнению кода.
9 уязвимостей, связанных с раскрытием информации.
17 уязвимостей, вызывающих отказ в обслуживании.
7 уязвимостей, позволяющих осуществлять спуфинг.
Среди устраненных уязвимостей нулевого дня две были активно эксплуатированы:
CVE-2024-38080, уязвимость в Windows Hyper-V, позволяющая повышение привилегий.
CVE-2024-38112, уязвимость на платформе Windows MSHTML, связанная со спуфингом.
Также были исправлены две уязвимости, которые были обнародованы публично:
CVE-2024-35264, ошибка удаленного выполнения кода в. NET и Visual Studio.
CVE-2024-37985, уязвимость атаки на побочный канал Arm Prefetchers, известная как "FetchBench".